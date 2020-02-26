Думали один, оказалось трое: Еще двое кенгурят родились в Ленинградском зоопарке

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:19:05+03:00

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В Ленинградском зоопарке в семействе кенгуру Беннетта серьезное пополнение. В начале февраля стало известно, что у самки по имени Хлоя появился малыш. Однако, оказалось, что она не единственная, кто стал счастливой мамой. В среду, 26 февраля, сотрудники зоосада рассказали в Instagram, что еще двое кенгурят высунули головы из сумок мам и показались миру.

- Долгое время мы замечали шевеление в сумках двух других самок – Флоры и Фауны, а совсем недавно малыши показали симпатичные мордашки, - поделились радостной новостью в зоопарке.

Кенгурята еще совсем крохотные и даже не покрылись пушком. Мордочки и тельца у них совсем голые, поэтому они все время находятся в маминых сумках, где тепло, уютно и в любой момент можно сладко поспать.

- Приглашаем понаблюдать за нашим семейством. Возможно, вам удастся обнаружить всех трех кенгурят, - позвали работники Ленинградского зоосада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762974" frameborder="0"></iframe> В Ленинградском зоопарке родились еще двое кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU