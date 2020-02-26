Незаконные веранды и террасы ресторанов снесли в Петербурге

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:55:26+03:00

Владельцы общепитов решили, что никто не расстроится, если они займут чуть больше земли

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга посвятил очередные рейды сносу незаконных веранд и террас ресторанов. Таковых точек нашлось сразу три. Все владельцы общепитов подумали, что никто не заметит, если они отхватят лишний кусочек городской земли. Не вышло - все так называемые сезонные объекты пошли под снос.

Нарушителям грозят административные штрафы. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- Это участки вблизи дома №6 на улице Инженерной, у дома №14 на улице Гусарской в Пушкине, рядом с домом №29 на Разводной улице в Петергофе. Незаконно занятая земля с беседками на улице Мосина возле дома №16 в Сестрорецке освобождена добровольно силами арендатора, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

Нарушителей хотят наказать административными штрафами. Также с них постараются взыскать деньги, потраченные чиновниками и подрядной организацией во время сноса нелегальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU