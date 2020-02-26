Пожарные спасли замурованного кота в Сестрорецке, который жалобно звал на помощь целых два месяца
В сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте» рассказали о благородном поступке пожарных, которые спасли замурованного кота. Узник сидел в нежилом помещении недалеко от железнодорожного вокзала. По словам жителей Сестрорецка, кот день за днем жалобно мяукал и просился на выход, однако ему никто не мог помочь – животное лишь подкармливали.
Неравнодушные горожане решились обратиться за помощью к спасателям МЧС. Фото: vk.com/sestroretsk
- Бедолага находился там уже два месяца. Кричал, звал на помощь. И вот сегодня у него праздник. Парень обрел свободу! – пишет местная жительница, запечатлевшая спасительную операцию на смартфон.
Судя по последней фотографии, котик довольно облизнулся после того, как его вызволили из беды, и отправился гулять восвояси. Чуть позже его видели возле одной аптеки - там радостное животное грелось на солнышке спустя долгие дни заточения в темноте. Горожане отдельно поблагодарили в комментариях тех, кто вызвал спасателей МЧС помогать усатому узнику.
Благодарность спасателям выразили через соцсети. Фото: vk.com/sestroretsk
ИСТОЧНИК KP.RU