Пожарные спасли замурованного кота в Сестрорецке, который жалобно звал на помощь целых два месяца

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:20:43+03:00

В Петербурге вызволили кота из "темницы", в которой он просидел около двух месяцев. Фото: vk.com/sestroretsk

Узник день за днем сидел запертым в нежилом помещении недалеко от ж/д вокзала [фото]

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В сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте» рассказали о благородном поступке пожарных, которые спасли замурованного кота. Узник сидел в нежилом помещении недалеко от железнодорожного вокзала. По словам жителей Сестрорецка, кот день за днем жалобно мяукал и просился на выход, однако ему никто не мог помочь – животное лишь подкармливали.

Неравнодушные горожане решились обратиться за помощью к спасателям МЧС. Фото: vk.com/sestroretsk

- Бедолага находился там уже два месяца. Кричал, звал на помощь. И вот сегодня у него праздник. Парень обрел свободу! – пишет местная жительница, запечатлевшая спасительную операцию на смартфон.

Судя по последней фотографии, котик довольно облизнулся после того, как его вызволили из беды, и отправился гулять восвояси. Чуть позже его видели возле одной аптеки - там радостное животное грелось на солнышке спустя долгие дни заточения в темноте. Горожане отдельно поблагодарили в комментариях тех, кто вызвал спасателей МЧС помогать усатому узнику.

Благодарность спасателям выразили через соцсети. Фото: vk.com/sestroretsk

ИСТОЧНИК KP.RU