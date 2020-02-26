За удары солдата по пятой точке сержант военной части в Кронштадте заплатит штраф

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:51:08+03:00

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224-й гарнизонный военный суд признал виновным старшего сержанта военной части в Кронштадте за превышение должностных полномочий с применением насилия. 26 июля 2019 года молодой человек решил наказать провинившегося ефрейтора. Парень проходил службу по контракту и не выполнил требование старшего по званию смазать машинным маслом замок от ворот автомобильного парка. За это его избили.

- Старший сержант применил к ефрейтору насилие, выразившееся в нанесении двух ударов руками в область груди и левого плеча, а также двух ударов ногой, обутой в армейский ботинок с высоким берцем, по левой ягодице. Затем обвиняемый обхватил рукой за шею пострадавшего и удерживал, сдавливая шею, причинив побои, физическую боль и моральные страдания, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Горе-сержант свою вину в итоге признал. По статье ему грозила тюрьма на срок до 10 лет и лишение права занимать определенные должности. Но суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU