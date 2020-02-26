В Мариинском дворце чествовали победителей конкурса «Кадет года - 2020»

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:11:25+03:00

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26 февраля в Мариинском дворце провели церемонию награждения победителей конкурса «Кадет года - 2020». Ребята соревновались сразу в шести номинациях – по русскому языку и литературе, математике, краеведению, а также строевой, огневой и физической подготовке. Каждого победителя председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров назвал достойным для подражания.

- Сегодня в строю награжденных стоят лучшие из лучших, те, кто посвящает свою жизнь самому достойному делу – служению отечеству. Те, кто даже в самой драматичной и сложной обстановке готов действовать смело и решительно, быть настоящим воином, способным на подвиг и самопожертвование ради своего товарища, соотечественника и Родины, - отметил глава Законодательного собрания Северной столицы.

Отдельная благодарность досталась руководству петербургских военных училищ за воспитание высококвалифицированных кадров. После награждения с добрым словом выступили и сами кадеты.

ИСТОЧНИК KP.RU