Женщине, неторопливо шедшей вдоль трамвайных путей, дали подзатыльник за задержку «Чижика»

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:56:22+03:00

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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появилось видеозапись забавной, но крайне опасной ситуации – женщина неторопливо шла вдоль трамвайных путей, а за ней тихим ходом шел «Чижик». Так пешеход двигалась около минуты, при этом водитель общественного транспорта не стал ей сигналить, ожидая, что она придет в себя самостоятельно. Ускоряться, ясное дело, было не безопасно, поскольку трамвай точно задел бы даму.

Видео прогулки дамы попало в соцсети. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Когда женщина подошла к остановке, ее резко схватил за капюшон и голову и увел в сторону мужчина, став читать ей нотации. Похоже, она была в наушниках и совсем не слышала транспорт. Когда преграда в виде пешехода исчезла, «Чижик» моментально забрал всех пассажиров и двинулся дальше.

Пользователи соцсетей поддержали мужчину, несмотря на то, что он жестко обошелся с женщиной.

- Мужик – молодчага! Надо было ее за шкирку и мордой в трамвай, как кота нашкодившего.

- И пусть весь мир подождет!

- А почему мужику никто не помог?

Женщина около минуты задерживала "Чижик" в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU