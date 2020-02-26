2020-02-26T23:30:49+03:00
Общество

Две опасные детские площадки оцепили в Петербурге

Они находятся в охранных зонах инженерных сетей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли опасные детские площадки, которые находятся около тепломагистрали. Фото: teplosetspb.ruВ Петербурге нашли опасные детские площадки, которые находятся около тепломагистрали. Фото: teplosetspb.ru
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Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» вышли на улицах города с рейдами по поиску потенциально опасных мест с различными сооружениями на охранных зонах инженерных сетей. Внеплановая проверка показала хороший результат. Тепловики нашли сразу 64 объекта, на которых теоретически может случиться беда из-за прорыва труб. Что примечательно, в этом списке есть две детские площадки.

- Первая из них находится во дворе у дома № 89 на Большом проспекте В.О. Ее построили без необходимого согласования. Второй детский городок располагается у дома №2А на улице Шевченко. Там зона для игр расположена прямо над трубой, а песочница установлена над тепломагистралью, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В случае прорыва труб на таких площадках может произойти трагедия. Фото: teplosetspb.ru

В случае прорыва труб на таких площадках может произойти трагедия. Фото: teplosetspb.ru

Размещение детских площадок в зонах теплосетей является грубым игнорированием норм безопасности и действующего законодательства. О фактах нарушений сотрудники «Теплосети» доложили в администрации районов Петербурга. Собственников потребуют демонтировать и перенести городки в безопасное место. Пока что детские площадки оцепили предупредительной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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