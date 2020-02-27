Жители Красногвардейского района жалуются на администрацию, пренебрегающую конкурсами на выбор УК

27 Февр. 2020 2020-02-27T00:10:00+03:00

В Петербурге массово жалуются на администрацию Красногвардейского района, где не проводят конкурсы на выбор УК. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В УФАС по Санкт-Петербургу рассмотрели больше 60-ти жалоб от жителей Красногвардейского района на местную администрацию. Там систематически пренебрегают проведением конкурсов на выбор управляющих компаний. А ведь это следует делать в течение 20 дней с момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию того или иного жилого дома. Люди отчаялись и обратились за помощью к антимонопольщикам.

- Проверка показала, что администрация пренебрегла этой своей прямой обязанностью и до настоящего времени не провела конкурсы в десяти домах, расположенных на аллее Евгения Шварца, улице Чарушинской и Муринской дороге, - рассказали в пресс-службе УФАС по Петербургу.

Антимонопольщики выдали предупреждение чиновникам и обязали провести конкурсы на выбор УК до 20 марта 2020 года. Тем временем в УФАС продолжают приходить жалобы и от жильцов других домов в Красногвардейском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU