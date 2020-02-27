Жители Красногвардейского района жалуются на администрацию, пренебрегающую конкурсами на выбор УК
В УФАС по Санкт-Петербургу рассмотрели больше 60-ти жалоб от жителей Красногвардейского района на местную администрацию. Там систематически пренебрегают проведением конкурсов на выбор управляющих компаний. А ведь это следует делать в течение 20 дней с момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию того или иного жилого дома. Люди отчаялись и обратились за помощью к антимонопольщикам.
- Проверка показала, что администрация пренебрегла этой своей прямой обязанностью и до настоящего времени не провела конкурсы в десяти домах, расположенных на аллее Евгения Шварца, улице Чарушинской и Муринской дороге, - рассказали в пресс-службе УФАС по Петербургу.
Антимонопольщики выдали предупреждение чиновникам и обязали провести конкурсы на выбор УК до 20 марта 2020 года. Тем временем в УФАС продолжают приходить жалобы и от жильцов других домов в Красногвардейском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU