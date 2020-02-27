У 90-летней блокадницы «знакомая дочери» украла почти полмиллиона рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T00:44:42+03:00

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В Петербурге неизвестная мошенница оставила без 450 тысяч рублей 90-летнюю блокадницу, к которой втерлась в доверие. Все произошло 25 февраля. Бабушка прогуливалась на улице в полдень, когда к ней подошла женщина, представившаяся знакомой дочери. Слово за слово злоумышленница разговорила пенсионерку. Через некоторое время они уже болтали на кухне в квартире блокадницы на улице Димитрова.

- Женщина рассказала, что работает в банке. Она убедила пенсионерку, что сейчас необходимо менять деньги. Потерпевшая показала ей место хранения сбережений и посчитала при ней накопления. Затем пенсионерка на какое-то время отошла в туалет, а когда вернулась, то ни «знакомой дочери», ни денег уже не было, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Мошенницу сейчас разыскивают полицейские. На вид ей 50-55 лет, она славянской внешности и ростом около 165 сантиметров. Женщина была одета в белую куртку и шарф такого же цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU