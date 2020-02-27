2020-02-27T01:10:55+03:00
Происшествия

Пьяные убийцы двух близнецов из Купчино получили 34 года колонии на двоих

Их судили за разбой, убийство и умышленное уничтожение чужого имущества
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге посадили за решетку убийц брата и сестры из Купчино.В Петербурге посадили за решетку убийц брата и сестры из Купчино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге дали 34 года колонии на двоих убийцам близнецов из Купчино. Напомним, двое молодых мужчин в августе 2018 года хотели ограбить брата и сестру, но решили не оставлять свидетелей, зарезав обоих.

- Следствием и судом установлено, что соучастники находились в состоянии алкогольного опьянения. Они жестоко избили мужчину и женщину, которым нанесли удары ножом и стулом. После этого преступники похитили имущество потерпевших на сумму более 117 тыс. рублей, подожгли квартиру и скрылись с места происшествия, - передает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

На следующий день после совершения преступления один из убийц пожаловался своей знакомой: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь… Я на всю голову отмороженный». Первому мужчине в итоге дали 19 лет исправительной колонии особого режима, а второму 15 лет в ИК уже строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пьяные убийцы двух близнецов из Купчино получили 34 года колонии на двоих
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