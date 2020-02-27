9-летнего мальчика в черной шапке разыскивают в Петербурге

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:11:56+03:00

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В Петербурге и Ленинградской области разыскивают девятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома в среду, 26 февраля 2020 года, и не вернулся. Родители школьника быстро забили тревогу, обратились в полицию и волонтерские поисковые организации. Сейчас его ищут по Всеволожскому району, как в городе, так и в лесу.

- Пропал Ивкин Владислав в деревне Новое Девяткино Ленинградской области. 26 февраля ушел из дома и не вернулся. Рост мальчика 116 сантиметров, худой, глаза голубые, волосы светлые, - говорится в ориентировки поисковой организации «Лиза Алерт».

Ребенка разыскивает полиция и волонтеры / Фото: "Лиза Алерт"

В момент исчезновения мальчик был одет в черно-серо-зеленую куртку с капюшоном, черные штаны на лямках, черную шапку и черные ботинки-дутики. С собой у него черный рюкзак с красно-черных рисунком.

Поиски ребенка начались накануне вечером, около 23 часов в Новом Девяткино. На данный момент информации о его местонахождении нет.

ИСТОЧНИК KP.RU