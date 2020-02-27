2020-02-27T08:34:28+03:00
Общество

Легкий мороз и снег ожидают Петербург в четверг

Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах
Лилия КОЗЛОВА
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В четверг в Петербурге ожидается легкий мороз и небольшой снегВ четверг в Петербурге ожидается легкий мороз и небольшой снегФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Всего несколько дней осталось до конца календарной зимы, и погода решила об этом вспомнить. В четверг, 27 февраля, в Петербурге и Ленинградской области ожидается легкий мороз и даже небольшой снег, который нынешней зимой большая редкость в городе.

- Власть над погодой в Ленинградской области поделят между собой гребень антициклона, которому достанется северная часть региона, и облачный циклон, сохраняющий воздействие на южные районы. В такой ситуации ожидается переменная облачность, в Санкт-Петербурге без осадков, местами на юге области пройдет небольшой снег, возможна гололедица, - рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист «Центра Фобос».

Температура воздуха в Петербурге днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. В Ленинградской области от минус 4 до плюс 1. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

А уже в пятницу, 28 февраля, синоптики обещают больше снега. Днем будет стоять мороз в районе минус 1-3 градусов и северный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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