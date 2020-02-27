2020-02-27T08:55:01+03:00
Общество

Подснежники и нарциссы распустились в Политехническом парке

Фотографиями нежных, весенних цветов петербуржцы поделились в социальной сети [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Подснежники и нарциссы распустились в Политехническом паркеПодснежники и нарциссы распустились в Политехническом паркеФото: СОЦСЕТИ
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Весна уже вовсю прыть спешит в Петербург. Конечно, зима 2019-2020 года выдалась в городе аномально теплая, так, что петербуржцы даже не успели особо устать от холодов и снега. Но нежные, весенние цветы не могут не радовать глаз. Так, в среду, 26 февраля, горожане заметили, что в Политехническом парке распустились подснежники и нарциссы. Фотографиями ярких бутонов они поделились в социальной сети.

Белые бутоны заполонили полянки возле университета Фото: СОЦСЕТИ

Белые бутоны заполонили полянки возле университетаФото: СОЦСЕТИ

- В Политехническом парке у 1-го профессорского корпуса, - отметили местоположение первоцветов горожане.

Уже во всей красе показали себя и нарциссы Фото: СОЦСЕТИ

Уже во всей красе показали себя и нарциссыФото: СОЦСЕТИ

Цветов оказалось уже очень много. Не два-три бутончика, а целые кустики. Судя по тому, как торопятся показать себя подснежники, весна в Петербурге будет яркая и красочная.

Весна в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Весна в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Однако, напомним, что из-за аномально теплой зимы в Петербурге цветы распускались и в декабре, и январе. Так, например, примула, которая обычно показывает свои бутоны в марте или апреле, распустилась на Рождество, 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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