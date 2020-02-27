В утреннем ДТП на Мурманке BMW превратилась в металлолом

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:19:58+03:00

BMW разбилась об ограждения в утреннем ДТП на Мурманском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

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На Мурманском шоссе, в районе Разметелево, утром в четверг, 27 февраля, произошла авария. Белая BMW на скорости влетела в отбойник, полностью разбив передний бампер. За рулем иномарки сидела девушка. После удара она осталась жива и здорова. С ее слов, в аварии виноват водитель «Газели», который гнал по дороге и перестраивался без поворотников.

- «Газель» без поворота на скорости перестраивалась и зажала к отбойнику получается, - пояснила владелица BMW в социальной сети.

В результате инцидента на дороге, машину занесло на гололеде, и она врезалась в боковое ограждение с левой стороны. Передний бампер оказался разбит в хлам. Теперь он больше напоминает металлолом.

По словам владелицы авто, она планировала продать машину, так как купила новую. По всей видимости, теперь эту идею придется отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU