2020-02-27T10:15:10+03:00
Происшествия

Из дома служителя храма в Колпино украли золото и серебро

Вор разбил окно и вынес из жилья драгоценности
Лилия КОЗЛОВА
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Вор украл из дома священнослужителя в Колпино золото и сереброВор украл из дома священнослужителя в Колпино золото и сереброФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Колпинском районе Петербурга неизвестный вор обокрал частный дом священнослужителя. Около 12:30 часов утра в среду, 26 февраля, в полицию обратился 52-летний мужчина, работающий завхозом в храме. Он рассказал, что кто-то разбил стекло окна в его доме и украл золото и серебро.

- Кража произошла с часа ночи до 12 утра 25 февраля. По словам работника храма, неизвестный человек, разбив стеклопакет окна, проник в частный дом по улице Верхняя Ижорская поселка Усть-Ижора и украл золотые и серебряные изделия, принадлежащие его 28-летней дочери, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Полный список и материальная ценность украденного имущества на данный момент устанавливается. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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