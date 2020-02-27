2020-02-27T10:54:30+03:00
Происшествия

Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе

Сотрудники ДПС несколько часов пытаются разбудить автомобилиста [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя без признаков жизни нашли в машине на севере ПетербургаВодителя без признаков жизни нашли в машине на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Автомобилисты и сотрудники полиции пытаются разбудить водителя в машине на перекрестке в Выборгском районе Петербурга. Около 8 часов утра прохожие обратили внимание на черную Toyota Camry, которая стоит в левом ряду на пешеходном переходе на пересечении Северного проспекта и проспекта Культуры. В течение долгого времени авто не двигалось, и только левая фара мигала поворотником. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию.

- Стоит черная Toyota Camry с водителем или спящим, или без признаков жизни. На вид около 40 лет, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Определить, что именно произошло с водителем, прохожие не смогли. Некоторые говорят, что он просто без сознания, другие уверяют, что мужчина умер за рулем.

- Проезжал мимо. Мертв он. Телефон на торпеде, а там включен таксометр, - рассказал свидетель. – Представляю, что бы было с клиентом и на скорости.

На данный момент на месте дежурят инспекторы ДПС. Движение по дороге ограничено.

Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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