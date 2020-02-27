27 Февр. 2020 2020-02-27T10:54:30+03:00

Водителя без признаков жизни нашли в машине на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Автомобилисты и сотрудники полиции пытаются разбудить водителя в машине на перекрестке в Выборгском районе Петербурга. Около 8 часов утра прохожие обратили внимание на черную Toyota Camry, которая стоит в левом ряду на пешеходном переходе на пересечении Северного проспекта и проспекта Культуры. В течение долгого времени авто не двигалось, и только левая фара мигала поворотником. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию.

- Стоит черная Toyota Camry с водителем или спящим, или без признаков жизни. На вид около 40 лет, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Определить, что именно произошло с водителем, прохожие не смогли. Некоторые говорят, что он просто без сознания, другие уверяют, что мужчина умер за рулем.

- Проезжал мимо. Мертв он. Телефон на торпеде, а там включен таксометр, - рассказал свидетель. – Представляю, что бы было с клиентом и на скорости.

На данный момент на месте дежурят инспекторы ДПС. Движение по дороге ограничено.

Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе.

Стали очевидцем ЧП или интересного события в Петербурге и Ленобласти? Хотите предложить тему?

Пишите нам в WhatsApp или Viber +7-931-398-92-92

ИСТОЧНИК KP.RU