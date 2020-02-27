Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:42:35+03:00

Кирилл Соловейчик возглавил комитет по промышленности и торговле Петербурга Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К своим обязанностям он приступил в четверг, 27 февраля

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В Петербурге назначили нового председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Пост занял Кирилл Соловейчик. Официально он вступил в должность в четверг, 27 февраля.

- Он является признанным специалистом в этой области и обладает опытом как построения успешного промышленного предприятия и развития инновационной экосистемы, так и работы на стороне органов государственной власти. Такой многогранный опыт будет способствовать эффективному решению стоящих на текущий момент перед городом задач в области промышленной, инновационной политики и развития предпринимательства, - отметил региональный координатор «Клуба лидеров» в Петербурге и Ленобласти Вячеслав Трактовенко в разговоре с газетой «Петербургский дневник».

44-летний Соловейчик окончил в Петербурге государственный технический университет и Академию народного хозяйства при правительстве России. В 2004 году он стал первым заместителем генерального директора «Ленполиграфмаша», спустя два года возглавил компанию.

Ранее пост председателя комитета занимал Юрий Калабин, но 29 января он занял должность помощника вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU