Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик
В Петербурге назначили нового председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Пост занял Кирилл Соловейчик. Официально он вступил в должность в четверг, 27 февраля.
- Он является признанным специалистом в этой области и обладает опытом как построения успешного промышленного предприятия и развития инновационной экосистемы, так и работы на стороне органов государственной власти. Такой многогранный опыт будет способствовать эффективному решению стоящих на текущий момент перед городом задач в области промышленной, инновационной политики и развития предпринимательства, - отметил региональный координатор «Клуба лидеров» в Петербурге и Ленобласти Вячеслав Трактовенко в разговоре с газетой «Петербургский дневник».
44-летний Соловейчик окончил в Петербурге государственный технический университет и Академию народного хозяйства при правительстве России. В 2004 году он стал первым заместителем генерального директора «Ленполиграфмаша», спустя два года возглавил компанию.
Ранее пост председателя комитета занимал Юрий Калабин, но 29 января он занял должность помощника вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
ИСТОЧНИК KP.RU