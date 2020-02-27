2020-02-27T11:42:35+03:00
Политика

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик

К своим обязанностям он приступил в четверг, 27 февраля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Кирилл Соловейчик возглавил комитет по промышленности и торговле ПетербургаКирилл Соловейчик возглавил комитет по промышленности и торговле ПетербургаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Петербурге назначили нового председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Пост занял Кирилл Соловейчик. Официально он вступил в должность в четверг, 27 февраля.

- Он является признанным специалистом в этой области и обладает опытом как построения успешного промышленного предприятия и развития инновационной экосистемы, так и работы на стороне органов государственной власти. Такой многогранный опыт будет способствовать эффективному решению стоящих на текущий момент перед городом задач в области промышленной, инновационной политики и развития предпринимательства, - отметил региональный координатор «Клуба лидеров» в Петербурге и Ленобласти Вячеслав Трактовенко в разговоре с газетой «Петербургский дневник».

44-летний Соловейчик окончил в Петербурге государственный технический университет и Академию народного хозяйства при правительстве России. В 2004 году он стал первым заместителем генерального директора «Ленполиграфмаша», спустя два года возглавил компанию.

Ранее пост председателя комитета занимал Юрий Калабин, но 29 января он занял должность помощника вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию двух фортов Кронштадта дали 4,5 миллиарда рублей
Плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области
Мужчина поймал насильника своей дочери на Невском проспекте
Обманутую дольщицу, живущую в строительном вагончике, обманули еще на полмиллиона рублей
Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина
«Газель» с газовыми баллонами перевернулась после ДТП на Торжковской улице
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик
В Петербурге представили проект памятника адмиралу Ушакову
Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе
«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале
Таксист пытался изнасиловать пьяную пассажирку в Колпино
Из дома служителя храма в Колпино украли золото и серебро
Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом