«Газель» с газовыми баллонами перевернулась после ДТП на Торжковской улице

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:42:36+03:00

На Торжковской улице перевернулась "Газель" с газовыми баллонами. Фото: vk.com/spb_today

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Сотрудникам противопожарной службы петербургского МЧС пришлось выезжать на утреннее ДТП, произошедшее на Торжковской улице. Здесь, напротив сельскохозяйственного рынка столкнулись «Шкода» и «Газель», везшая баллоны с газом. Последняя от удара легла набок.

- в 10:20 произошло ДТП опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работает кран спасательной части по подъему машины, а так же подразделения 15 пожарной, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели от греха подальше залили «Газель» пеной и помогли убрать газовые баллоны. Очевидцы аварии утверждают, что газом пахло достаточно сильно. Сейчас этой проблемой занимаются специалисты службы «04», работающие на месте.

Сотрудники МЧС также оказали помощь одному из водителей и передали его медикам. Однако госпитализация мужчине не потребуется. Состояние второго автомобилиста уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU