2020-02-27T11:59:13+03:00
Происшествия

Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина

Посетительница заведения не держалась на ногах и сильно ударилась головой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина умерла во время празднования дня рождения, упав с лестнице в баре ТихвинаЖенщина умерла во время празднования дня рождения, упав с лестнице в баре ТихвинаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В баре на улице Карла Маркса в городе Тихвин, Ленинградской области, умерла женщина. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 февраля, в результате падения посетительницы с лестницы. Свидетели произошедшего рассказывают, что дама в момент смерти была очень пьяна и не удержалась на ногах.

- Ночью женщина вместе с друзьями отдыхала в баре, расположенном на втором этаже отдельно стоящего дома. Компания веселилась, все выпивали. Около 2 часов 15 минут она встала из-за столика и, сильно шатаясь, стала спускаться по лестницы на первый этаж, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В какой-то момент женщина потеряла равновесие, оступилась и упала головой вниз. Далее она скатилась по лестнице до пролета. Посетители бросились ей на помощь, но увидели, что та уже без сознания.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. Известно, что умершей женщине 26 февраля исполнилось 47 лет. По всей видимости, в ту ночь в баре она праздновала свой день рождения.

Стали очевидцем ЧП или интересного события в Петербурге и Ленобласти? Хотите предложить тему?

Пишите нам в WhatsApp или Viber +7-931-398-92-92

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию двух фортов Кронштадта дали 4,5 миллиарда рублей
Плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области
Мужчина поймал насильника своей дочери на Невском проспекте
Обманутую дольщицу, живущую в строительном вагончике, обманули еще на полмиллиона рублей
Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина
«Газель» с газовыми баллонами перевернулась после ДТП на Торжковской улице
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик
В Петербурге представили проект памятника адмиралу Ушакову
Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе
«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале
Таксист пытался изнасиловать пьяную пассажирку в Колпино
Из дома служителя храма в Колпино украли золото и серебро
Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом