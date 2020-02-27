Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:59:13+03:00

Женщина умерла во время празднования дня рождения, упав с лестнице в баре Тихвина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Посетительница заведения не держалась на ногах и сильно ударилась головой

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В баре на улице Карла Маркса в городе Тихвин, Ленинградской области, умерла женщина. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 февраля, в результате падения посетительницы с лестницы. Свидетели произошедшего рассказывают, что дама в момент смерти была очень пьяна и не удержалась на ногах.

- Ночью женщина вместе с друзьями отдыхала в баре, расположенном на втором этаже отдельно стоящего дома. Компания веселилась, все выпивали. Около 2 часов 15 минут она встала из-за столика и, сильно шатаясь, стала спускаться по лестницы на первый этаж, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В какой-то момент женщина потеряла равновесие, оступилась и упала головой вниз. Далее она скатилась по лестнице до пролета. Посетители бросились ей на помощь, но увидели, что та уже без сознания.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. Известно, что умершей женщине 26 февраля исполнилось 47 лет. По всей видимости, в ту ночь в баре она праздновала свой день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU