Обманутую дольщицу, живущую в строительном вагончике, обманули еще на полмиллиона рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Дважды обманутой в Петербурге оказалась пенсионерка из Иваново, работающая охранником на стройке и живущая там же, в вагончике на Английской набережной. Ее, уже пострадавшую от недобросовестных застройщиков и оставшуюся без денег, скопленных на квартиру, «нагрели» еще раз.

- 26 февраля на «Телефон доверия» ГУ МВД поступило сообщение от женщины 1958 года рождения о том, что в начале января она услышала по радио сообщение, что можно вернуть денежные средства обманутым дольщикам, позвонила по указанному телефону, где мужчина, представившийся следователем по особо важным делам обещал ей помощь, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Конечно, никакого «следователя» на том конце провода не было. Вскоре на мобильник обманутой дольщицы перезвонила женщина, сказала, что она начальник некоего финансового отдела. Позднее к ней присоединился и «налоговый инспектор». Вдвоем они убедили пенсионерку для «оплаты пошлины и возврата налога» перечислить на указанный счет 535 тысяч рублей.

Когда потерпевшая поняла, что ее опять обманули, она позвонила в полицию. Там завели дело по статье «Мошенничество». Злодеев ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU