2020-02-27T12:17:58+03:00
Происшествия

Мужчина поймал насильника своей дочери на Невском проспекте

Подозреваемый поджидал возле дома, где живет его 15-летняя жертва
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге 15-летнюю девушку изнасиловал гражданин УзбекистанаВ Санкт-Петербурге 15-летнюю девушку изнасиловал гражданин УзбекистанаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Причем наводку сделал отчим 15-летней девочки, который заметил, что обидчик его падчерицы в ночь на среду, 26 февраля, стоит возле их дома. Об этом он незамедлительно сообщил правоохранителям.

- В 2 часа ночи в полицию позвонил мужчина и рассказал, что пару дней назад неизвестный человек изнасиловал его падчерицу. Более того, что этот насильник сейчас стоит около их дома на Невском проспекте, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правоохранители прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Узбекистана.

Позже мать девочки рассказала, что изнасилование произошло еще 29 января у дома 66 по проспекту Славы. С ее слов, данный мужчина напал на ее девочку, угрожал ножом и надругался над ней.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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