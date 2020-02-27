2020-02-27T12:39:19+03:00
Происшествия

Плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области

Кусты выращивали в жилом доме, расположенном на дачном участке в Кингисеппском районе [фото]
Любовь Козлова
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Мини-плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛОМини-плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО
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В Ленинградской области накрыли мини-предприятие по выращиванию и производству наркотиков. В среду, 26 февраля, сотрудники полиции в Кингисеппском районе обнаружили плантацию конопли, а также задержали мужчину, который может быть причастен к незаконной культивации и обороту марихуаны.

В дачном доме были обустроены комнаты, где выращивались кусты / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В дачном доме были обустроены комнаты, где выращивались кусты / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

- Плантация располагалась в самовольно возведенном жилом доме на дачном участке сельхозназначения в Опольевском сельском поселении у деревни Саккало. Там же находился 43-летний мужчина, зарегистрированный в Якутии, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В доме правоохранители нашли специально оборудованные комнаты для выращивания конопли. В них стояли горшки с кустами – всего 48 растений. Также во время обыска были обнаружены два пакета с марихуаной, весом около 220 граммов, и два пакета с, так называемой, «шалухой» от конопли массой порядка 380 граммов. Там же находились трое электронных весов и оборудование для культивирования растений.

Также полиция нашла и уже готовый продукт / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Также полиция нашла и уже готовый продукт / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

По факту обнаружения плантации было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся экспертизы и решается вопрос о принятии процессуального решения по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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