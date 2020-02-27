2020-02-27T14:12:12+03:00
Спорт

Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче с «Локомотивом»

Причиной стала травма, полученная в последней игре на сборах
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба не сыграет за "Зенит" в ближайшем матче.Артем Дзюба не сыграет за "Зенит" в ближайшем матче.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Уже в ближайшую субботу, 29 февраля «зенит» проведет первый после перерыва матч Чемпионата России. Соперником петербуржцев станет московский «Локомотив». Игра обещает быть боевой, вот только участие в ней не примет Артем Дзюба.

- Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного найдет. Достаточно сложно сказать, когда Артем сможет принять участие в занятиях вместе с командой, - рассказал на предматчевой пресс-конференции Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба «Зенита».

Обидную травму нападающий получил в самом последнем товарищеском матче против минского «Динамо», который сине-бело-голубые проводили на турецких сборах.

- Он почувствовал боль, мы его заменили. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть, - заявил наставник «Зенита», отметив, что «когда» может наступить уже завтра, а может и позднее.

Напомним, что встреча «Зенита» с «Локомотивом» пройдет 29 февраля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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