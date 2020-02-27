Дрозденко показал подарок для новорожденных, который начнут вручать в Ленобласти

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:50:11+03:00

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Губернатор Ленинградской области презентовал подарок для новорожденных, который начнут вручать родителям всех малышей региона. Распаковывать коробку Александр Дрозденко начал перед членами правительства.

- Ленобласть начинает дарить подарки каждому своему новорожденному. Сегодня представил подарочную коробку на заседании правительства, - написал в «Инстаграме» сам губернатор.

Первой вещью, которую из коробки достал Дрозденко, стал чепчик. Кроме него в подарочную коробку будут класть одеяло, пеленки, одежду, чепчик, шапочку, прорезыватель для зубов и светоотражатели на коляску. Стоимость подарочного набора не разглашается.

Стартует программа со 2 марта, а вручать презенты будут в ЗАГСах, МФЦ и роддомах.

Губернатор Ленобласти также отметил один из самых низких уровней младенческой смертности в стране; пообещал отремонтировать восемь детских поликлиник в Ломоносове, Отрадном, Кингисеппе, Волхове, Волосово, Рощино, Всеволожске, Пикалево, открыть новую поликлинику в Сертолово и сообщил об увеличении единовременных выплат при рождении: на первого ребенка — 33 тысячи, второго – 44, и третьего – 55 тысяч рублей.

Подарочный набор членам правительства презентовал губернатор Александр Дрозденко. Фото: instagram.com/drozdenko_au

ИСТОЧНИК KP.RU