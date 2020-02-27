За убийство бейсбольной битой знакомого, жители Тихвина предстанут перед судом
В Ленинградской области перед судом предстанут двое жителей Тихвина, которые убили своего знакомого особо жестоким способом. В четверг, 27 февраля, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовного делу о преступлении, совершенном еще в 2018 году.
- Установлено, что двое жителей Тихвина, 27-ми и 25-ти лет, в ноябре 2018 года из-за личных неприязненных отношений к убитому, вывезли его в поле, где жестоко избили ногами, руками, а также бейсбольной битой по голове и телу, - сообщили в прокуратуре Ленобласти.
В итоге, об обилия травм, несчастный скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчины приволокли труп в лес и бросили его в канаву.
На данный момент обвиняемых находятся под стражей и ожидают суда. По закону им грозит до 20 лет заключения в тюрьме строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU