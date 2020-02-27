За убийство бейсбольной битой знакомого, жители Тихвина предстанут перед судом

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:04:15+03:00

За жестокое убийство знакомого, двум парням из Тихвина грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двое мужчин вывезли своего недруга в поле и забили до смерти

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В Ленинградской области перед судом предстанут двое жителей Тихвина, которые убили своего знакомого особо жестоким способом. В четверг, 27 февраля, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовного делу о преступлении, совершенном еще в 2018 году.

- Установлено, что двое жителей Тихвина, 27-ми и 25-ти лет, в ноябре 2018 года из-за личных неприязненных отношений к убитому, вывезли его в поле, где жестоко избили ногами, руками, а также бейсбольной битой по голове и телу, - сообщили в прокуратуре Ленобласти.

В итоге, об обилия травм, несчастный скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчины приволокли труп в лес и бросили его в канаву.

На данный момент обвиняемых находятся под стражей и ожидают суда. По закону им грозит до 20 лет заключения в тюрьме строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU