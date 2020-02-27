2020-02-27T15:14:36+03:00
Общество

Судебный иск приостановил строительство коричневой ветки петербургского метро

С требованием отменить результаты конкурса на проектирование участка подземки обратился «Ленметрогипротранс»
Петр КИБЕР
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Со строительством коричневой ветки метро опять возникли проблемы.Со строительством коричневой ветки метро опять возникли проблемы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Очередной сбой в строительстве петербургской подземки произошел после решения Арбитражного суда города и области. 27 февраля здесь принято решение временно остановить исполнение контракта на проектирование участка коричневой ветки метро от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны».

- Приостановить исполнение государственного контракта между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга и АО «Метрогипротранс», - говорится в решении суда.

Истцом, подавшим претензию, стал петербургский проектный институт«Ленметрогипротранс», который в сентябре 2019 года выиграл контракт на работы за 743,5 миллиона рублей. Однако второй участник торгов, московский «Метрогипротранс», подал жалобу в антимонопольную службу и та результаты аукциона отменила.

Уже в ноябре был проведены новые торги и столичная компания победила, запросив при этом уже 990 с лишним миллионов рублей. С ней КРТИ и заключил договор. Проект должен был быть готов к августу 2020 года, но теперь появились новые обстоятельства.

Напомним, что участок от «Казаковской» до «Сосновой поляны», планируют сдать в 2026-27 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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