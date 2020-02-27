27 Февр. 2020 2020-02-27T15:43:28+03:00

За месяц заводы собрали 27 500 машин, что на 1375 легковушек меньше, чем годом ранее

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За январь автопроизводство в Петербурге рухнуло на 5%

За месяц заводы собрали 27 500 машин, что на 1375 легковушек меньше, чем годом ранее

Падающий спрос на новые автомобили продолжает снижать и производство легковушек в России. Так, за первый месяц 2020 года число собранных машин на заводах Санкт-Петербурга резко уменьшилось.

- В января петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 27 500 легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за тот же период годом ранее, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Это первое подобное падение автопроизводства за четыре года. Последний раз в «минус» петербургские заводы уходили в январе 2016-м. Впрочем, в среднем по стране, сборка машин упала еще сильнее - на 16%.

При этом, несмотря на общее снижение продаж, доля собранных в Северной столице легковушек на российском рынке даже увеличилась. По итогам января 2020 года она составила 29,2% против 24,8% годом ранее.

Как ситуация будет развиваться дальше - покажет время. Но есть и второй фактор для опасений. Из-за вспышки коронавируса в Китае петербургские заводы могут притормозить конвейер, ведь часть деталей приходит в Россию именно из этой восточной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU