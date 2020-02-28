2020-02-28T00:02:06+03:00
Общество

Полуголые экоактивисты устроили «летний» отдых в Таврическом саду

Парни и девушки провели перформанс для привлечения внимания к изменению климата [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Таврическом саду экоактивисты провели необычный перформанс. Фото: vk.com/fridaysforfuturespbВ Таврическом саду экоактивисты провели необычный перформанс. Фото: vk.com/fridaysforfuturespb
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Девушки в купальниках натирают друг друга кремом для загара, парни в плавках занимаются йогой, веселая компания веселится за игрой в волейбол – и все это в разгар февраля в Тарвическом саду Петербурга. Таким перформансом местные экологические активисты привлекли внимание к изменению климата в мире, записав видеоролик.

Закаленные девушки и парни не побоялись открыть пляжный сезон в феврале. Фото: vk.com/fridaysforfuturespb

Закаленные девушки и парни не побоялись открыть пляжный сезон в феврале. Фото: vk.com/fridaysforfuturespb

- Пожары в Сибири уничтожили более 13 миллионов гектаров леса. В результате засухи и наводнений в Южной Африке более 45 млн людей голодают. Всего за один день в Гренландии растаяло более 2 млрд тонн льда. Уже сейчас 20 процентам населения всего мира не хватает запасов пресной воды. Все это - результат человеческой деятельности, которая наносит вред всему живому на этой планете, - рассказывают закаленные молодые люди движения «Fridays For Future | Санкт-Петербург».

Ребята просят прекратить добычу нефти и газа и перейти на альтернативную энергетику. Они выступают за остановку вырубки лесов и отказ от мяса и других животных продуктов.

Свое видеообращение экактивисты разместили в соцсетях. Фото: vk.com/fridaysforfuturespb

Свое видеообращение экактивисты разместили в соцсетях. Фото: vk.com/fridaysforfuturespb

Экоактивисты устроили "летний" перформанс в разгар февраля в Петербурге.Видео: vk.com/fridaysforfuturespb

ИСТОЧНИК KP.RU

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