Приехав на стрельбу в Ленобласти, полицейские нашли крупную партию наркотиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:13:20+03:00

Полиция приехала на сообщение о стрельбе в деревне Ленобласти и нашла наркотики / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Более 350 граммов метадона было спрятано в одной из бань в деревне Новинка Тосненского района [фото]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области нашли большую партию наркотиков, приехав с проверкой по заявке о стрельбе. Около 15:15 часов в среду, 26 февраля, на телефон правоохранителей поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что кто-то устроил перестрелку в деревне Новинка. Оказалось, что за этим кроется намного большее.

- Правоохранители приехали к одному из домов на Большой улице деревни. Неподалеку, на участке на Ручейной улице, они задержали двух граждан, 29 и 30 лет. Оба безработные, один из них ранее судим за оборот наркотиков, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

В одной из бань деревни было более 350 граммов метадона / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

У мужчин изъята пневматическая винтовка и охолощенный пистолет-пулемет Сударева. Отмечается, что в ходе перестрелки пострадавших нет.

Полиция устроила проверку и осмотрела баню, где были задержаны подозреваемые. Там они сделали неожиданную находку: стеклянные колбы с порошкообразным и кристаллическим веществом и мешок с порошком. Экспертиза показала, что 80 граммов из этого – наркотик метадон, а остальное в виде осадка на емкостях - смесь, содержащая метадон, общей массой более 280 граммов.

По факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанных лиц к данному преступлению, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU