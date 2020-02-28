2020-02-28T10:13:20+03:00
Происшествия

Приехав на стрельбу в Ленобласти, полицейские нашли крупную партию наркотиков

Более 350 граммов метадона было спрятано в одной из бань в деревне Новинка Тосненского района [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция приехала на сообщение о стрельбе в деревне Ленобласти и нашла наркотики / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиПолиция приехала на сообщение о стрельбе в деревне Ленобласти и нашла наркотики / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области нашли большую партию наркотиков, приехав с проверкой по заявке о стрельбе. Около 15:15 часов в среду, 26 февраля, на телефон правоохранителей поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что кто-то устроил перестрелку в деревне Новинка. Оказалось, что за этим кроется намного большее.

- Правоохранители приехали к одному из домов на Большой улице деревни. Неподалеку, на участке на Ручейной улице, они задержали двух граждан, 29 и 30 лет. Оба безработные, один из них ранее судим за оборот наркотиков, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

В одной из бань деревни было более 350 граммов метадона / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В одной из бань деревни было более 350 граммов метадона / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

У мужчин изъята пневматическая винтовка и охолощенный пистолет-пулемет Сударева. Отмечается, что в ходе перестрелки пострадавших нет.

Полиция устроила проверку и осмотрела баню, где были задержаны подозреваемые. Там они сделали неожиданную находку: стеклянные колбы с порошкообразным и кристаллическим веществом и мешок с порошком. Экспертиза показала, что 80 граммов из этого – наркотик метадон, а остальное в виде осадка на емкостях - смесь, содержащая метадон, общей массой более 280 граммов.

По факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанных лиц к данному преступлению, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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