Мигрант удерживал и изнасиловал знакомую в квартире в Кировске

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:38:17+03:00

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В Ленинградской области задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого в изнасиловании своей соотечественницы. Утром в четверг, 27 февраля, 35-летняя женщина заявила, что ее знакомый запер в квартире в городе Кировске, где жестоко надругался. Сбежав от него, она позвонила в полицию.

- В 5 часов утра в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что знакомый насильно удерживает ее по неизвестному адресу. Она попросила прибыть наряд полиции на автостанцию города Отрадное, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции нашел женщину на станции, которая указала адрес происшествия. Там был задержан 24-летний мужчина. По заявлению 35-летней пострадавшей, она пришла в гости к приятелю в дом 19 по улице Набережной. Однако приятная беседа превратилась в кошмар, когда мужчина запер ее, отказываясь отпускать домой, а после изнасиловал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU