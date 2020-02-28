Экс-директора «Метростроя» не стали отправлять в СИЗО по новому делу о крупной растрате

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:41:12+03:00

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказал следователям, которые просили сменить меру пресечения экс-директору «Метростроя». Последние настаивали, что Николай Александров нарушает условия домашнего ареста и требовали отправить его в СИЗО по старому и новому эпизодам дела о крупной растрате и присвоении более чем 170 и 150 миллионов, «полученных» при строительстве Фрунзенского радиуса.

- Обосновывая свое ходатайство об изменении меры пресечения, следствие указало, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста: пользовался мобильной связью - звонил на неизвестный номер, в месте отбывания домашнего ареста есть доступ к сети Интернет, а 21.02.2020 обвиняемый отсутствовал в квартире с 16.03 до 16.59, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако адвокаты Александрова, изучив бумаги, опровергли все претензии. В итоге было установлено, что квартиру Александров покидал по согласованию и с разрешения следователя и УФСИН, что подтверждается документами. А звонок на неизвестный номер был совершен женой экс-директора «Метростроя» при активации сим-карты, приобретенной по согласованию с УФСИН для связи с ними же.

В итоге судья отказал следствию и оставил Николая Александрова под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU