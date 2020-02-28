2020-02-28T11:36:06+03:00
Происшествия

В Калининском Петербурга произошел взрыв, предположительно самодельного устройства

При ЧП на улице Замшина, дом 15 пострадал один человек
Петр КИБЕР
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На улице Замшина взорвалось самодельное взрывное устройство.На улице Замшина взорвалось самодельное взрывное устройство.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Все спецслужбы Санкт-Петербурга примчались утром 18 февраля в Калининский район города, где произошел взрыв. Примерно в 10:30 утра в доме 15 по улице Замшина что-то «бахнуло».

- В двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома произошел взрыв предположительно самодельного устройства (СВУ), - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, масштабных разрушений нет. При ЧП пострадал один человек, его осматривают медики.

По предварительным данным, в момент взрыва в квартире находились двое мужчин, один из них - пенсионер. Причиной инцидента сейчас называют неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

На данный момент в квартире работают специалисты-взрывники, спасатели и медики.

В МЧС уточнили, что «хлопок без горения» произошел в коридоре 2-х комнатной квартиры на 3 этаже 5 этажного жилого дома. В самом коридоре обнаружен сейф с ружьем и патронами.

В результате ЧП пострадал мужчина 1980 года рождения. Он госпитализирован с баротравмой (давление от взрывной волны). Строительные конструкции здания не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь.

Причины инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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