Треть инвалидов Петербурга официально трудоустроены

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:18:49+03:00

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В Петербурге трудоустроены более трети горожан с ограниченными возможностями. Как отметила в четверг, 27 февраля, доцент СПбГУ Марина Филиппова на IV Международном форуме труда, это лучший показатель по всем регионам России. Также она подчеркнула, что в Северной столице работают порядка 37 процентов инвалидов, но этот показатель можно улучшить.

Часть людей с ограниченными возможностями не может устроиться на работу из-за состояния здоровья, другие же сталкиваются с проблемой поиска подходящих вакансий, отмечают эксперты. Государство использует специальные механизмы их поддержки: устанавливает для предприятий квоты для приема на работу инвалидов, резервирует рабочие места, создает условия для индивидуальной предпринимательской деятельности, учит новым профессиям, а также вводит налоговые льготы и субсидии для оплаты труда.

- Но работают эти механизмы плохо, — подчеркнула Филиппова. — Например, обязанности по созданию специальных рабочих мест для инвалидов выполняют не более 60 процентов предприятий.

По словам специалистов, сегодня потенциальному работодателю проще выплатить штраф за нарушение требований, чем выделить рабочие места для инвалидов. По данным Федерального реестра инвалидов всего в России насчитывается почти 12 миллионов людей с инвалидностью, из которых 3,5 миллиона находятся в трудоспособном возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU