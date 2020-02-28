Гражданина Индии, скрывавшегося 19 лет за двойное убийство, задержали в Петербурге

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:42:03+03:00

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В Петербурге задержали мужчину, который скрывался от правосудия 19 лет. 45-летний уроженец Республики Индия обвиняется в убийстве двоих человек, которое произошло еще в марте 2001 года. С апреля того года о нем было ничего не известно. В четверг, 27 февраля 2020 года, его наконец-то задержали.

- В 14 часов, 27 февраля, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 38, корпус 1, по Парашютной улице был задержан находящийся в международном розыске 45-летний уроженец Индии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что беглец не был зарегистрирован на территории России. В розыск он был объявлен 7 мая 2001 года.

Задержанный обвиняется в том, что 13 марта 2001 года убил двух иностранных граждан в центральном районе Петербурга. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU