2020-02-28T11:52:58+03:00
Общество

Частную трамвайную линию в Шушарах назвали «Славянкой»

Среди вариантов также были «Шушарик», «Пыжик», «Пчелка» и другие
Петр КИБЕР
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Трамвай в Шушары назвали "Славянкой"Трамвай в Шушары назвали "Славянкой"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Инвестор строительства второй частной трамвайной линии в Петербурга определился с ее названием. Ветку, которая пройдет от Купчино через Шушары до Славянки так и назвали «Славянкой».

- Конкурс «Придумай трамваю имя!» проводился с октября 2019 года. Петербуржцы предложили больше 500 вариантов. Среди них вариации на тему птичьих имен (по аналогии с «Чижиком»: «Стриж», «Сокол», «Щегол», так и оригинальные варианты: «Шушарик», «Фантом», «Мурзилка», - пишут «Невские новости».

Но, в итоге компания-инвестор строительства трамвайной ветки отказалась от «Шушарика» и остановилась на самом простом и очевидном варианте - «Славянка». Было решено привязать наименование к названию местности, чтобы не возникало лишних вопросов.

Напомним, что первую очередь от станции метро «Купчино» до Новгородской улицы в Шушарах должны пустить в 2023 году, а сдать вторую очередь до микрорайона Славянка в Пушкинском районе и открыть движение по всей ветке из 15 остановок - в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Частную трамвайную линию в Шушарах назвали «Славянкой»
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