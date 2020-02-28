2020-02-28T12:26:39+03:00
Общество

Депутаты отказались проводить парламентское расследование причин обрушения СКК

По мнению членов законодательного комитета ЗакСа, для этого нет юридических оснований
Петр КИБЕРСергей ВОЛЧКОВ
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Парламентского расследования причин обрушения СКК не будет.Парламентского расследования причин обрушения СКК не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Депутаты городского Заксобрания не станут проводить парламентское расследование по факту обрушения Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Сегодня данный вопрос был вынесен на рассмотрения законодательного комитета.

- Для проведения расследования нет юридических оснований, решили депутаты, - сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Комсомольской правды».

Юридическое управление Заксобрания изучило требование некоторых депутатов провести разбирательство обстоятельств реконструкции СКК, приведшего к обрушению 80% конструкций и пришло к выводу, что ситуация не нарушила законы Санкт-Петербурга, что потребовало бы провести парламентское расследование.

При этом было отмечено, что уголовное производство по факту ЧП и гибели при нем человека уже заведено и правоохранительные органы сами разбираются в деле.

А представители КГИОП заявили, что согласования работ с комитетом по охране памятников не было и не требовалось, поскольку СКК не являлся историческим памятником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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