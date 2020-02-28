На Суздальском проспекте полыхали строительные бытовки
Вслед за взрывом на улице Замшина в Петербурге произошло второе крупное ЧП. Около 11 утра на Суздальском проспекте вспыхнули бытовки рабочих, которые жили на территории стройплощадки.
- В 11:33 28 февраля в Дежурную часть поступила заявка о возгорании по адресу Суздальское шоссе, дом 28. По прибытии было установлено, что на стройплощадке горят строительные вагончики на площади 100 квадратных метров., - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
На место происшествия спасатели примчались уже через 10 минут после вызова. Они быстро приступили к работе и в течение получаса локализовали пожар. В 12:15 огонь удалось усмирить.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Сейчас сотрудники противопожарной службы разбирают завалы. Причины возгорания будут выяснять дознаватели.
На Суздальском шоссе горели строительные бытовки.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU