На Суздальском проспекте полыхали строительные бытовки

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:02:40+03:00

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Вслед за взрывом на улице Замшина в Петербурге произошло второе крупное ЧП. Около 11 утра на Суздальском проспекте вспыхнули бытовки рабочих, которые жили на территории стройплощадки.

- В 11:33 28 февраля в Дежурную часть поступила заявка о возгорании по адресу Суздальское шоссе, дом 28. По прибытии было установлено, что на стройплощадке горят строительные вагончики на площади 100 квадратных метров., - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место происшествия спасатели примчались уже через 10 минут после вызова. Они быстро приступили к работе и в течение получаса локализовали пожар. В 12:15 огонь удалось усмирить.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Сейчас сотрудники противопожарной службы разбирают завалы. Причины возгорания будут выяснять дознаватели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763490" frameborder="0"></iframe> На Суздальском шоссе горели строительные бытовки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU