2020-02-28T13:07:13+03:00
Дом. Семья

Детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка дали необычное имя

Петербуржцы приняли участие в конкурсе, в котором предлагали, как назвать малышку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Детенышу капуцинов из Ленинградского зоопарка дали испанское имя / Фото: Ленинградский зоопаркДетенышу капуцинов из Ленинградского зоопарка дали испанское имя / Фото: Ленинградский зоопарк
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В Ленинградском зоопарке подвели итоги конкурса, на самое лучшее и интересное имя для детеныша бурых капуцинов. Очаровательная самочка появилась на свет 11 июля 2019 года. Она стала первенцем у своих родителей Рикардо и Бланки. С 14 по 25 февраля гостям зоопарка Петербурга было предложено опускать записки со своими идеями в специальный ящик для голосования.

- Мы просили посетителей предлагать варианты, которые будут хорошо сочетаться с именами родителей маленького капуцина - Рикардо и Бланки. Всего было предложено 609 имен, среди них было очень много интересных «испанских» вариантов - Мануэла, Габриэлла, Бонита, Каталина, Роберта, Лючия, - рассказали в зоопарке.

Однако среди всех вариантов, работники Ленинградского зоопарка решили выбрать одно необычное имя. Малютку решено назвать Франческа, сокращенно – Франи.

Победитель конкурса, который предложил имя Франческа, получит памятные подарки и приглашение в зоопарк, где может еще раз взглянуть на милую малютку.

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Детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка дали имя
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ИСТОЧНИК KP.RU

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