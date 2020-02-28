Детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка дали необычное имя

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:07:13+03:00

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В Ленинградском зоопарке подвели итоги конкурса, на самое лучшее и интересное имя для детеныша бурых капуцинов. Очаровательная самочка появилась на свет 11 июля 2019 года. Она стала первенцем у своих родителей Рикардо и Бланки. С 14 по 25 февраля гостям зоопарка Петербурга было предложено опускать записки со своими идеями в специальный ящик для голосования.

- Мы просили посетителей предлагать варианты, которые будут хорошо сочетаться с именами родителей маленького капуцина - Рикардо и Бланки. Всего было предложено 609 имен, среди них было очень много интересных «испанских» вариантов - Мануэла, Габриэлла, Бонита, Каталина, Роберта, Лючия, - рассказали в зоопарке.

Однако среди всех вариантов, работники Ленинградского зоопарка решили выбрать одно необычное имя. Малютку решено назвать Франческа, сокращенно – Франи.

Победитель конкурса, который предложил имя Франческа, получит памятные подарки и приглашение в зоопарк, где может еще раз взглянуть на милую малютку.

spbzoopark Детенышу капуцина из Ленинградского зоопарка дали имя

ИСТОЧНИК KP.RU