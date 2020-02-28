2020-02-28T13:31:00+03:00
Общество

Муж просит найти жену с сыном, которая «родила ребенка для себя»

Женщина бесследно пропала, не оставила контактов зато забрала 90 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Полиция ищет женщину, которая забрала деньги мужа, ребенка и исчезла.Полиция ищет женщину, которая забрала деньги мужа, ребенка и исчезла.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С просьбой найти гражданскую жену и сына в полицию Приморского района обратился 34-летний уроженец Армении, постоянно проживающий на Глухарской улице. Вернувшись домой в минувшую среду он не нашел там своих близких.

- 27 февраля в 86 отделение полиции с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что 26.02.2020 около 14:00, вернувшись домой обнаружил отсутствие своей сожительницы и их общего ребенка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сыну заявителя только недавно исполнилось три года, а вот гражданская жена оказалась старше мужа, ей 42 года. Она - уроженка горда Куйбышев (ныне Самара) и нигде не работает.

Мужчина рассказал, что ранее конфликтов и скандалов в семье не было, но супруга не раз говорила, что родила ребенка для себя. Где она и сын могут находиться сейчас, он не знает. Телефон жены находится вне сети. А вместе с ней пропали и 90 тысяч рублей, хранившиеся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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