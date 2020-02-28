Школьницы Всеволожска обрадовались снегу и покатались на чужом авто вместо горки

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:46:03+03:00

Девочки ползали на чужой машине вдоль и поперек, пока им не сделали замечание. Фото: vk.com/vsevolozhsk_vk

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В сообществе «Всеволожск» во «Вконтакте» появилась видеозапись баловства маленьких школьниц, решивших покататься верхом на чужом автомобиле. Это заметила прохожая женщина, которая около минуты молча наблюдала за шалунами, а потом сделала им замечание. После короткого диалога девочки смиренно согласились с претензиями и соскочили с машины с понурыми головами. В основном, горожане осудили зимние игры школьниц.

- Я бы увидела, обеим девкам мало бы не показалось. А взрослые рядом стояли и просто снимали порчу чужого имущества, ради лайков.

- У меня тоже немолодая машина, для кого-то ценности не представляет совсем, но для меня это комфортное средство передвижения, в первую очередь, на работу. И я себе мало представляю радость от чьих-то забав на моем авто, не говоря уже о ремонте (в худшем случае, а это влечет финансовые траты, как минимум).

- Я своей внучке, которой 2,5 года, каждый раз объясняю, что машины трогать нельзя. А тут уже школьницы и не научены что нельзя так делать. Кошмар!

Напомним, что в пятницу 28 февраля Ленобласть накрыл снегопад. Похоже, детишки, которые наверняка всю аномально теплую зиму редко видели снег, обрадовались осадкам и где-то переступили черту в играх.

Фото: vk.com/vsevolozhsk_vk

ИСТОЧНИК KP.RU