2020-02-29T00:10:22+03:00
Происшествия

В Невском районе неизвестный водитель намеренно отправил «Ауди А4» во встречную фуру и скрылся

Из-за жесткого столкновения у пассажирки «Ауди» тяжелые травмы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге неизвестный водитель отправил в нокаут "Ауди А4" и скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге неизвестный водитель отправил в нокаут "Ауди А4" и скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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28 февраля около 21:07 в Невском районе неизвестный водитель врезался в «Ауди А4», тем самым отправив иномарку в фуру, припаркованную на встречной полосе движения. Все произошло возле дома №7 на Белевском проспекте. В результате ДТП у 23-летней пассажирки иномарки диагностировали тяжелые травмы. Врачи скорой помощи в срочном порядке увезли пострадавшую в больницу.

- Если кто-то видел, отпишитесь, пожалуйста. Меня намеренно ударила машина. И скрылась. Никаких трупов не было, я держал за руку свою девушку, - написал 22-летний водитель «Ауди» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На месте работают инспекторы ГИБДД. Сейчас стражи порядка проводят тщательную проверку и ведут розыск виновника аварии.

- Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в попутном направлении и совершил столкновение с автомобилем «Ауди А4». От удара иномарка выезжает на полосу, предназначенную для встречного движения, и производит наезд на припаркованный грузовик «Скания» с полуприцепом, - восстановили картину ДТП в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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