Администрация Красносельского района предупредила жителей о паводке после «многоснежной» зимы

29 Февр. 2020 2020-02-29T00:37:14+03:00

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В нескольких сообществах Красносельского района во «Вконтакте» опубликовали забавное сообщение местной администрации об угрозе паводков из-за многоснежной зимы. Невнимательность чиновников подняли на смех.

- В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории населенных пунктов Ленобласти. При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах, - гласило вступление оповещения о мерах предосторожности из официальной группы администрации Красносельского района.

Горожан заинтересовало, сколько раз за зиму чиновники выглядывали в окна, чтобы увидеть, что снега на протяжении всех трех месяцев было катастрофически мало. Возможно, сотрудники администрации просто-напросто скопировали этот же текст прошлого года, когда зима в Петербурге была по-настоящему снежной.

Добавим, что весенний паводок в 2020 году в Петербурге будет «щадящим».

Чиновники опубликовали забавную новость в соцсетях. Фото: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU