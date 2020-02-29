2020-02-29T01:42:52+03:00
Общество

Петербуржцев попросили угостить блинами бездомных до конца Масленицы

Самые разные блины ждут волонтеры благотворительной организации «Ночлежка»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы могут угостить блинами бездомных приюта "Ночлежка". Фото: vk.com/nochlezhkaПетербуржцы могут угостить блинами бездомных приюта "Ночлежка". Фото: vk.com/nochlezhka
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Волонтеры благотворительной организации «Ночлежка» в Петербурге попросили неравнодушных горожан приносить блины для бездомных людей, которые живут в их приюте. Угощения любой формы ждут до 1 марта по адресу Боровая, 112Б, вход находится с Расстанной улицы, около дома №1.

- Какие можно приносить блины? Самые разные. Сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, в любом количестве – голодные люди будут рады всем угощениям! А что после 1 марта? Тоже с радостью примем запоздалые блины, главное, чтобы они были свежие и вкусные. К сожалению, голодных в Ночлежке всегда очень много, - пишут волонтеры в своей группе во «Вконтакте».

Нести масленичные вкусности можно в любой день с 10 утра до 10 вечера. Блинами будут угощать не только людей из «Ночлежки», но и бездомных на стоянках Ночного автобуса, в пунктах обогрева и в консультационной службе приюта.

Напомним, перед Новым годом петербургская «Ночлежка» организовала трогательную акцию, выдав бездомным костюмы Деда Мороза. На несколько часов прохожие увидели в них не бродяг, а нормальных людей, фотографируясь и общаясь с «волшебниками».

Фото: vk.com/nochlezhka

Фото: vk.com/nochlezhka

ИСТОЧНИК KP.RU

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