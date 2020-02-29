2020-02-29T09:29:58+03:00
Происшествия

Множество ДТП сопроводили выпавший снег в Петербурге

Только от Малоохтинской набережной до Арсенальной очевидцы насчитали сразу 9 аварий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге под конец зимы из-за выпавшего снега произошло множество ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге под конец зимы из-за выпавшего снега произошло множество ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» с вечера 28 февраля по ночь 29 февраля без конца сообщали о различных авариях, которые нагрянули в Северную столицу вместе со снегом под конец зимы. Похоже, некоторые водители оказались не готовы к осадкам.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

Это подтверждают и в ГИБДД. Например, в пятницу около 19:10 у дома №19 на Свердловской набережной в ДТП пострадала маленькая школьница. Ее папа, водитель «Фольксвагена», не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

- В результате аварии пострадала 8-летняя девочка. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев многочисленных ДТП, многие столкновения произошли из-за неправильно выбранного тормозного пути или внезапного заноса. Особенно ярко это проявилось на участке от Малоохтинской набережной и до Арсенальной. В обе стороны там насчитали сразу 9 аварий.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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