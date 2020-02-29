2020-02-29T09:49:15+03:00
Общество

Погода на 29 февраля в Петербурге: Солнце и снег в последний день зимы

Масленичная суббота порадует горожан легким морозцем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Погода в последний день зимы, скорее, порадует петербуржцев.Погода в последний день зимы, скорее, порадует петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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29 февраля в Петербурге порадует петербуржцев своей погодой. Последний день зимы окажется солнечным и с небольшими осадками. На протяжении суток на улице будет стоять легкий прощальный морозец.

- Ночью 29 февраля ожидается небольшой снег, а день пройдет без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -4 до -6 градусов по Цельсию, а днем потеплеет от -2 до 0 градусов. На дорогах местами наблюдается гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем мало меняться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

А вот с приходом весны в Петербурге начнется оттепель с мокрым снегом и дождем. Об этом «Комсомолке» рассказал метеоролог Юрий Куткевич. В ночные часы все еще будут минусовые температуры с характерным гололедом, но днем будет царствовать слякоть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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