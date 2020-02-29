2020-02-29T11:08:05+03:00
Происшествия

За сутки в полицию Петербурга обратились 5 пенсионеров, которых обманули почти на 2 млн рублей

Мошенники использовали разные тактики, теперь их разыскивают
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сразу 5 пенсионеров пожаловались на обманы мошенников.В Петербурге сразу 5 пенсионеров пожаловались на обманы мошенников.Фото: Олег ЗОЛОТО
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28 февраля полицейским Петербурга пришли сразу 5 заявлений от пенсионеров преклонного возраста, которых обманули на огромные деньги. Два случая произошли в Василеостровском районе. 81-летней бабушке, находившейся в своей квартире на улице Кораблестроителей, позвонил лжесотрудник медицинского центра, уговорив ее купить медикаментов на сумму 190 тысяч рублей. Вторую, уже 95-летнюю пенсионерку, убедили отдать 230 тысяч якобы за то, что муж ее дочери сбил малолетнего ребенка.

- У станции метро «Лесная» к 85-летней местной жительнице подошла незнакомка, представившаяся знакомой ее дочери. Она сказала, что сейчас наступает девальвация. Пенсионерка сняла с карты 1,3 миллиона рублей, после чего деньги пропали, - рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

80-летнюю бабушку из Тихвинского района обхитрили, сказав, что ей полагается выплата в полмиллиона рублей. Для этого она «оплатила» госпошлину стоимостью 108 тысяч рублей. Другую 82-летнюю пенсионеру из Калининского района убедили перевести 50 тысяч рублей на неизвестный счет, чтобы спасти свои деньги от мошенников, которые якобы взломали ее банковскую карту.

Всех злодеев разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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