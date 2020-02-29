2020-02-29T12:16:31+03:00
Общество

Молодой парень станцевал на вагоне поезда на станции метро «Владимирская»

Юноша называет себя отморозком и размещает в своем Instagram дерзкие ролики [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургской подземке на вагоне метро парень устроил пляски. Фото: instagram.com/kolya_nelegalВ петербургской подземке на вагоне метро парень устроил пляски. Фото: instagram.com/kolya_nelegal
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В соцсетях активно обсуждают дерзкий поступок молодого парня, залезшего на вагон в метро Петербурга. Николай Карпенко называет себя отморозком и публикует в своем Instagram дерзкие ролики – взять хотя бы интервью, которое он берет у горожан и гостей Северной столицы с помощью фаллоимитатора. Видеозапись танцев на вагоне поезда молодой человек опубликовал еще в январе 2020 года, но она «взорвалась» в соцсетях только к концу февраля.

Например, многие подписчики крупных пабликов «Питер решает» и «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» осудили юношу за безрассудство, которое могло привести к тяжелым последствиям. Парень рассказал «Комсомолке», что не понимает, почему люди такие агрессивные и злые.

Людей не порадовал поступок молодого человека. Фото: vk.com/pitereshaet

Людей не порадовал поступок молодого человека. Фото: vk.com/pitereshaet

- Я никому плохого ничего не сделал, поезд поехал без задержек. Сделал я это потому, что по-другому сейчас никак не хайпануть (стать знаменитым – Прим. ред.). Ну и немножко удивить народ хотел, хотя сейчас это сложно сделать, - говорит Николай.

Танец юноши продлился всего пару секунд, затем его заприметил полицейский и погнался за ним. Однако они, как видно в ролике, в разных весовых категориях, так что крепкий парень убежал и был таков.

Танцы на вагоне поезда на "Владимирской".Видео: instagram.com/kolya_nelegal

ИСТОЧНИК KP.RU

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