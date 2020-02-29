2020-02-29T12:11:40+03:00
Происшествия

На КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который выставлял знак «аварийки»

Изначально «Хендай» столкнулся со «Шкодой», из-за чего водитель первой машины вышел из транспорта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
29 февраля на КАД произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today29 февраля на КАД произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

29 февраля около 10 утра на внутренней стороне КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки. Дело в том, что изначально легковушка столкнулась со «Шкодой» под управлением 54-летнего мужчины. Именно после этого водитель «Хендая» решил выйти из своего авто, но трагически погиб. Ему было 45 лет.

- Мужчина за рулем маршрутки его не заметил. Смерть водителя «Хендая» наступила на места происшествия. Все произошло на 11-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы аварии рассказали подробности происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По их словам, пассажиры маршрутки №600 пострадали незначительно. У них лишь царапины и ушибы. Дорогу на время полностью перекрыли.

Фотографии и подробности трагедии появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии и подробности трагедии появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербургского массажиста обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девочке
Хирург онкоцентра в Ленобласти обнаружил дома мертвую жену, ранее мучившуюся от головной боли
На КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который выставлял знак «аварийки»
Молодой парень станцевал на вагоне поезда на станции метро «Владимирская»
За сутки в полицию Петербурга обратились 5 пенсионеров, которых обманули почти на 2 млн рублей
Погода на 29 февраля в Петербурге: Солнце и снег в последний день зимы
Множество ДТП сопроводили выпавший снег в Петербурге
Петербуржцев попросили угостить блинами бездомных до конца Масленицы
Эрмитаж попрощался с горе-подрядчиком, который не смог отреставрировать здание Биржи
Администрация Красносельского района предупредила жителей о паводке после «многоснежной» зимы
В Невском районе неизвестный водитель намеренно отправил «Ауди А4» во встречную фуру и скрылся
Школьницы Всеволожска обрадовались снегу и покатались на чужом авто вместо горки
Полицейские устроили погоню со стрельбой за вором, сбежавшим из-под конвоя в Красногвардейском районе
Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге
Удельный парк не пострадает при строительстве седьмой скоростной магистрали
Петербургский цирк может стать банкротом из-за иска британской компании
Малышка-богатырь весом почти 5,5 килограмма родилась в Петербурге
РПЦ попросила себе часовню-ризницу храма Спаса на Крови
Паром «Балтийск», ходящий из Усть-Луги в Калининград, вернулся на линию после ремонта