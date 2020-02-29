На КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который выставлял знак «аварийки»
29 февраля около 10 утра на внутренней стороне КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки. Дело в том, что изначально легковушка столкнулась со «Шкодой» под управлением 54-летнего мужчины. Именно после этого водитель «Хендая» решил выйти из своего авто, но трагически погиб. Ему было 45 лет.
- Мужчина за рулем маршрутки его не заметил. Смерть водителя «Хендая» наступила на места происшествия. Все произошло на 11-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Очевидцы аварии рассказали подробности происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По их словам, пассажиры маршрутки №600 пострадали незначительно. У них лишь царапины и ушибы. Дорогу на время полностью перекрыли.
Фотографии и подробности трагедии появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU