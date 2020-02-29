На КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который выставлял знак «аварийки»

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:11:40+03:00

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29 февраля около 10 утра на внутренней стороне КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки. Дело в том, что изначально легковушка столкнулась со «Шкодой» под управлением 54-летнего мужчины. Именно после этого водитель «Хендая» решил выйти из своего авто, но трагически погиб. Ему было 45 лет.

- Мужчина за рулем маршрутки его не заметил. Смерть водителя «Хендая» наступила на места происшествия. Все произошло на 11-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы аварии рассказали подробности происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По их словам, пассажиры маршрутки №600 пострадали незначительно. У них лишь царапины и ушибы. Дорогу на время полностью перекрыли.

Фотографии и подробности трагедии появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU