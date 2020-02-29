Хирург онкоцентра в Ленобласти обнаружил дома мертвую жену, ранее мучившуюся от головной боли

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:50:43+03:00

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28 февраля врач-хирург онкоцентра в поселке Песочное, что в Ленобласти, нашел дома мертвую жену. Все случилось около 16:36. Восемь дней назад пара отпраздновала 30-летний юбилей супруги, но в семье не все было хорошо в последнее время.

- Со слов мужчины, на протяжении двух месяцев его жена жаловалась на сильные головные боли, а также наблюдалась у психиатра, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа вскоре прибыла на место. У девушки обнаружили огнестрельное ранение. Рядом лежал травматический пистолет, зарегистрированный на мужа. Сейчас труп находится в морге. С места изъяли пистолет, патроны к нему, одну гильзу и смывы с рук погибшей женщины. Муж утверждает, что женщина решила свести счеты с жизнью. Во всем теперь будут разбираться специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU