В Колпино хитрый пенсионер слил себе топлива почти на 1 млн рублей

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:49:42+03:00

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В Колпино изобличили хитрого пенсионера, который сливал себе в стационарную цистерну топлива на 870 тысяч рублей. Вычислить злоумышленника смогли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти. Оказалось, что 63-летний мужчина работал на одну из организаций водителем топливозаправщика. В какой-то момент он почуял легкодоступные деньги и начал воровать у компании.

- Он осуществлял слив нефтепродуктов в стационарную цистерну, расположенную на улице Софийской поселка Петрославянка. 26 февраля следственный отдел ОМВД России по Колпинскому району возбудил уголовное дело по статье за присвоение или растрату, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские ищут его соучастников и другие эпизоды воровства. В худшем случае пенсионеру грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU